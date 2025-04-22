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17:56, 22 апреля 2025Путешествия

Десятки туристов погибли во время стрельбы в Индии

Около 27 туристов погибли во время стрельбы в Индии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Dar Yasin / AP

Десятки туристов погибли во время стрельбы на территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и силовых структурах.

Так, трагедия случилась в Пахалгаме. Туристы в это время поднимались по тропе в долине Байсаран, а вооруженные люди открыли по ним огонь. Известно как минимум о 27 погибших, в числе которых два иностранца. Власти страны назвали эту атаку на мирных жителей мощнейшей за последние годы.

Глава МВД Индии Амит Шах пообещал наказать всех, кто причастен к этому теракту. Вину за случившееся уже взяла на себя группировка «Фронт сопротивления».

Ранее группа вооруженных бандитов напала на популярный у туристов бар в Мексике, устроила там стрельбу и лишила жизни десять человек. Известно, что к заведению Los Cantaritos в центре города Сантьяго-де-Керетаро стрелки подъехали на машине.

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