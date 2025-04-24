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09:27, 24 апреля 2025Мир

Стало известно об угрозе конфликта между ядерными державами

NYT: Эскалация отношений между Индией и Пакистаном грозит новым конфликтом
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Эскалация отношений между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, грозит новым вооруженным конфликтом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

В частности, резкое ухудшение отношений двух стран произошло 22 апреля, когда стало известно, что в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло вооруженное нападение на туристов и мирных жителей. Ответственность на себя взял «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию из Пакистана.

«Индийская эскалация уже началась вчера вечером, и она будет иметь больший масштаб, чем в феврале 2019 года», — приводит издание слова пакистанского аналитика Сайеда Мухаммеда Али. Он добавил, что сейчас угроза конфликта также будет использоваться властями Индии как предлог для развития отношений с США и способ договориться от отказе вводить пошлины.

Произошедший на севере Индии теракт стал крупнейшим за последние годы — не выжили 26 человек. Большинство из них были туристами. При этом уточнялось, что террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их об их вероисповедании.

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