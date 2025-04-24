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15:07, 24 апреля 2025Мир

Пакистан пригрозил Индии войной

Власти Пакистана назвали актом войны любую попытку Индии отвести поток реки Инд
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды реки Инд в качестве акта войны. Об этом заявили в Совете национальной безопасности страны, передает ТАСС.

«Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, и узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — говорится в заявлении.

Ранее Пакистан закрыл для Индии воздушное пространство и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. В свою очередь в Нью-Дели заявили об остановке выдачи виз пакистанцам и аннулировании уже выданных. Кроме того, стороны приостановлили торговля всеми видами товаров.

Отношения между странами обострились на фоне произошедшего 22 апреля теракта в союзной Индии территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 26 человек. При этом утверждалось, что террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании и требовали рассказывать им по памяти стихи из Корана.

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