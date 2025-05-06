«Большой риск самим попасть в западню». В России заявили, что грузовые колонны ВСУ подступают к Курской области

Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области через Конотоп колоннах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подступают к Курской области со стороны Сумской области — грузовые колонны идут через город Конотоп в сторону Шостки. Об этом во вторник, 6 мая, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Оттуда, уточнил военкор, украинские военные могут попытаться проникнуть в Рыльский и Хомутовский районы Курской области. Также он напомнил про ночные «накаты» ВСУ в районе населенного пункта Новый путь, которые были остановлены артиллерией.

ВСУ предупредили о риске попасть в западню

Коц также сообщил, что Киев сейчас концентрирует силы на своей стороне, чтобы отрезать Теткино. Однако это может быть чревато для ВСУ попаданием в западню, предупредил военкор.

Сейчас концентрирует силы на своей стороне в направлении Отрубы, чтобы отрезать Теткино с Севера, но там придется форсировать Сейм. Большой риск самим попасть в западню Александр Коц военный корреспондент

Впрочем, добавил военкор, эта угроза вряд ли остановит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Названы три варианта развития событий в Курской области

Ранее Коц поделился своим мнением о том, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария.

Так, согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области, что приведет к необходимости перебросить дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва. Также украинские военные могут попытаться застолбить плацдарм в Курской области. Кроме того, полагает Коц, попытка ВСУ прорваться в районе населенных пунктов Теткино и Новый путь является лишь отвлекающим маневром, в то время как основной удар может быть нанесен совершенно в другом месте.

Он добавил, что, вероятнее всего, попытки прорыва ВСУ в Курскую область на этот раз завершатся по первому описанному им сценарию.

Из нового наступления ВСУ на Курскую область призвали сделать выводы

Из новой попытки прорыва украинских военных в курское приграничье необходимо сделать выводы. Об этом заявил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Из сегодняшних боев под Теткино Курской области необходимо сделать выводы», — призвал он. По его словам, они заключаются в том, что «ни в коем случае нельзя повторять то, как наступал хохол». В частности, он обратил внимание, что противник потерял как минимум полтора десятка единиц техники, в том числе дорогостоящей, и большое количество людей, а взамен не получил результатов, «если не считать за таковой принудительную эвакуацию нескольких населенных пунктов Сумской области».

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В Кремле не стали комментировать новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область и переадресовал соответствующий вопрос в Министерство обороны РФ.

«Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны», — указал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что атаки ВСУ на курское приграничье связаны непосредственно с ходом специальной военной операции на Украине.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно накануне, 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.