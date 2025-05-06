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11:32, 6 мая 2025Россия

Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Коц: Грузовые колонны ВСУ подступают через Конотоп для атаки на Курскую область
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Грузовые колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подступают через город Конотоп Сумской области для атаки на Курскую область. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

Он уточнил, что противник пытается проникнуть в Рыльский и Хомутовский районы Курской области.

Кроме того, по сведениям Коца, украинские военные концентрируют силы на своей стороне в направлении деревни Отрубы, чтобы отрезать Теткино с севера.

«Там придется форсировать [реку] Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского», — порассуждал в посте российский военкор.

5 мая стало известно о новой попытке прорыва украинских военных в Курскую область. Российские военкоры утверждали, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего на прорыв российской границы, по разным сведениям, было брошено от 50 до 250 человек.

ЖЗЛ
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