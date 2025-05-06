Коц: Грузовые колонны ВСУ подступают через Конотоп для атаки на Курскую область

Грузовые колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подступают через город Конотоп Сумской области для атаки на Курскую область. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

Он уточнил, что противник пытается проникнуть в Рыльский и Хомутовский районы Курской области.

Кроме того, по сведениям Коца, украинские военные концентрируют силы на своей стороне в направлении деревни Отрубы, чтобы отрезать Теткино с севера.

«Там придется форсировать [реку] Сейм. Большой риск самим попасть в западню. Впрочем, когда это останавливало [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского», — порассуждал в посте российский военкор.

5 мая стало известно о новой попытке прорыва украинских военных в Курскую область. Российские военкоры утверждали, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего на прорыв российской границы, по разным сведениям, было брошено от 50 до 250 человек.