В России озвучили один вывод из новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область

«Старше Эдды»: Нельзя повторять, как ВСУ наступали на Курскую область

Из новой попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область можно сделать один вывод. Его озвучил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Из сегодняшних боев под Теткино Курской области необходимо сделать выводы. Выводы заключаются в том, что ни в коем случае нельзя повторять то, как наступал хохол», — написал автор канала.

Он напомнил, что ВСУ потеряли десятки единиц техники, в том числе дефицитные инженерные машины разминирования и дорогостоящие танки при попытке прорыва границы. Противник при этом, как констатируется, не достиг никакого результата, если не считать принудительной эвакуации нескольких населенных пунктов Сумской области.

ВСУ, как предполагает автор канала, попытаются в пешем морядке затащить в приграничье живую силу в надежде, что российские военные подтянут технику, чтобы выбивать единичных украинских военных.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.