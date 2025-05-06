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08:36, 6 мая 2025Россия

В России озвучили один вывод из новой попытки прорыва ВСУ в Курскую область

«Старше Эдды»: Нельзя повторять, как ВСУ наступали на Курскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Из новой попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область можно сделать один вывод. Его озвучил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Из сегодняшних боев под Теткино Курской области необходимо сделать выводы. Выводы заключаются в том, что ни в коем случае нельзя повторять то, как наступал хохол», — написал автор канала.

Он напомнил, что ВСУ потеряли десятки единиц техники, в том числе дефицитные инженерные машины разминирования и дорогостоящие танки при попытке прорыва границы. Противник при этом, как констатируется, не достиг никакого результата, если не считать принудительной эвакуации нескольких населенных пунктов Сумской области.

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ВСУ, как предполагает автор канала, попытаются в пешем морядке затащить в приграничье живую силу в надежде, что российские военные подтянут технику, чтобы выбивать единичных украинских военных.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.

ЖЗЛ
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