Раскрыты подробности попытки нового наступления ВСУ на Курскую область

Mash: ВСУ бросили на прорыв границ Курской области около 50 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на прорыв границы Курской области около 50 человек. Подробности нового наступления украинских войск раскрыл Telegram-канал Мash.

Об атаке ВСУ на приграничный регион стало известно ранее в понедельник, 5 мая.

Канал сообщает, что после подрыва моста в районе села Званное задействовали машины разминирования. За ними к российской границе выдвинулись квадроциклы и тяжелая техника. При этом пехота ВСУ пыталась использовать тактику малых групп.

Несколько участвовавших в атаке единиц украинской техники уничтожены, подчеркивает канал.

Тем временем была названа возможная цель новой атаки ВСУ в российском приграничье. Telegram-канал «Z Ветераны России on-line» утверждает, что украинские войска хотят отрезать Теткино. На опубликованной карте приграничных районов видно, что украинские войска наносят удар сразу с двух направлений. На момент публикации материала официальных комментариев со стороны Минобороны не поступало.