Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 5 мая 2025Россия

Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Теткино названо возможной целью нового наступления ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Приграничный населенный пункт Теткино может быть целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил Telegram-канал «Z Ветераны России on-line».

О попытках ВСУ прорвать границу стало известно 5 мая.

По сведениям канала, ВСУ хотят отрезать Теткино. На опубликованной карте приграничных районов видно, что украинские войска наносят удар сразу с двух направлений.

По данным военных блогеров, 5 мая инженерные машины ВСУ проделали бреши в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом. Часть сил ВСУ уже уничтожена, на границе ведутся бои.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

    Стало известно о попытке ВСУ уничтожить мосты через реку в Курской области

    На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

    Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

    Москвичка из соседней со взорвавшейся квартиры описала последствия трагедии

    Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

    В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

    Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в купальнике

    Стало известно о результатах попытки прорыва ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости