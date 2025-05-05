Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

Теткино названо возможной целью нового наступления ВСУ в Курской области

Приграничный населенный пункт Теткино может быть целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил Telegram-канал «Z Ветераны России on-line».

О попытках ВСУ прорвать границу стало известно 5 мая.

По сведениям канала, ВСУ хотят отрезать Теткино. На опубликованной карте приграничных районов видно, что украинские войска наносят удар сразу с двух направлений.

По данным военных блогеров, 5 мая инженерные машины ВСУ проделали бреши в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом. Часть сил ВСУ уже уничтожена, на границе ведутся бои.