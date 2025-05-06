«Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

Военкор Коц заявил о возможной попытке ВСУ застолбить плацдарм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вновь прорваться в Курскую область, которая недавно была освобождена. Об этом стало известно накануне, 5 мая. В связи с этим военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц описал три варианта, по которым, по его мнению, могут развиваться события в приграничье.

«Наши дроноводы группировки войск "Север" пока справляются, но напор хохла не ослабевает и это наводит на некоторые мысли», — написал он.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.

Попытка прорыва может отвлечь российские подразделения от других задач

По словам военкора, ситуация на границе Курской области может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области. В этом случае российское командование будет вынуждено перебросить дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва, как это было в другом граничащем с Украиной регионе.

Там в двух селах и лесу людей-то было несколько десятков, а ресурсы мы туда на всякий случай перебросили порядком. И выбивать было тяжело — открытка и попытка со стороны ВСУ изолировать логистику. В итоге прорваться они не смогли Александр Коц военкор

Коц добавил, что эта попытка привела к тому, что ВСУ потеряли людей и технику, а также вынудили Москву отвлечь подразделения с задач освобождения нашей территории, которое тем не менее все равно произошло.

ВСУ могут попытаться застолбить плацдарм

Согласно еще одному варианту развития событий, описанному военным корреспондентом, украинские военные могут попытаться застолбить плацдарм в Курской области. Коц предположил, что Киев может планировать два сходящихся удара с юга и юго-запада через Теткино и Новый путь, чтобы затем подразделения сошлись в Глушково.

«Идти туда от Теткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга», — пояснил он. При этом Коц отметил, что это гладко только на бумаге. В действительности же, напомнил военкор, прежняя попытка ВСУ пойти через Новый путь успеха в долгосрочной перспективе не имела.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытку прорыва в Курской области назвали отвлекающим маневром перед ударом в другом месте

Также Коц допустил, что попытка ВСУ прорваться в районе населенных пунктов Теткино и Новый путь является лишь отвлекающим маневром, в то время как основной удар может быть нанесен в совершенно другом месте.

Но, честно говоря, такие предположения выдвигаются каждый раз, когда хохол лезет к нам в своих шароварах. Но никакого основного удара, к примеру, после Козинки-Сподарюшино не было. После начала наступления в Запорожье — тоже. Как и в Поповке с Демидовкой Александр Коц военкор

Однако, если это все-таки отвлекающий маневр, уточнил Коц, то стоит обратить внимание на участок границы, примыкающий к Рыльскому и Хомутовскому району. Военкор напомнил, что в этой местности сейчас густые зеленые леса. Кроме того, Украина еще в прошлом году эвакуировала местное население из приграничья Шосткинского района.

Коц назвал основную задачу ВСУ в курском приграничье

По мнению военкора, основной задачей украинских военных при попытках прорваться в приграничье Курской области является замедление формирования зоны безопасности Вооруженными силами РФ.

Думаю, что основная задача, все-таки, замедлить формирование нашей зоны безопасности в Сумской области, а не откусить кусок нашей территории, сопоставимый с прошлогодним. Но на дурака попробуют, конечно. Тем более под 9 мая Александр Коц военкор

Коц добавил, что, вероятнее всего, попытки прорыва ВСУ в Курскую область на этот раз завершатся по первому описанному им сценарию.

Военблогер Подоляка назвал возможное место «главной атаки» ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка полагает, что главный удар ВСУ могут нанести по гарнизону российских военных в Теткино Курской области. По его словам, именно для этого дроны противника пытаются отрезать его от логистики.

«В рамках решения данной задачи с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое — Теткино. И это пока явно не все. После ударов дронов должна по логике последовать главная атака», — заявил он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Попытки ВСУ снова захватить Курскую область связали с предстоящими переговорами

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, полагает, что ВСУ попытались снова прорваться в Курскую область, чтобы обеспечить лучшие переговорные позиции для страны.

В частности, по словам депутата, украинские военные могут попытаться захватить и удерживать участок между Курском и Белгородом — его Киев хочет использовать в качестве козыря на переговорах.

«Война заканчивается переговорами, капитуляцией и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — пояснил Колесник.

Кроме того, по словам депутата, украинские военные могут предпринять попытки прорыва в Белгородскую и Брянскую области.