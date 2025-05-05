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12:56, 5 мая 2025Россия

ВСУ ведут новое наступление на Курскую область. Подорваны мосты, на границе завязались тяжелые бои

ВСУ ведут новое наступление бронегрупп на Курскую область
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область, о чем стало известно утром в понедельник, 5 мая.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что ночью украинские военные подорвали мосты и бросили в атаку несколько бронегрупп. Инженерные машины проделали дороги в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом.

Mash дополняет, что в прорыве участвуют около 50 бойцов ВСУ, при этом Shot говорит о 250 военных и более 15 единицах техники, а наступательные действия начались еще вечером 4 мая. Сообщается о двух бронегруппах, в каждой из которых минимум по одной роте солдат. Был подорван мост в районе села Званное, использовались квадроциклы и тяжелая техника. Утверждается, что малые группы (по 5-10 человек) пытались зайти в село. Кроме того, ВСУ наступали на населенные пункты Теткино и Новый Путь, прорываясь к «зубам дракона» — бетонным заградительным конструкциям. «РВ» добавляет, что ВСУ пытаются воспользоваться плохими погодными условиями из-за проливных дождей.

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

На границе завязался тяжелый бой. Утверждается, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже уничтожили как минимум два квадроцикла, две инженерные машины разграждения и одну боевую машину УР-77.

Военкоры сообщили, что наступление ВСУ ожидалось

Проект WarGonzo отмечает, что это не первая попытка ВСУ вклиниться в оборону российских сил на этом участке. «В разные периоды курской операции ВСУ несколько раз пытались продвинуться на этом направлении, в том числе и с использованием бронетехники, но каждый раз терпели неудачу», — утверждает канал.

По его данным, ВСУ стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Военкор Александр Сладков сообщил, что в районе железнодорожной станции Теткино силы ВСУ, замеченные там, отброшены действиями пограничных войск и ВДВ. Он также заявил, что ВС РФ якобы были готовы к новому прорыву. «Вели комплексные работы на этом участке границы. Работали заранее, спасибо разведке. Плюс ко всему: мы накануне мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к Теткино. И били по сумскому приграничью, это упреждающие удары», — добавил он.

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Военный корреспондент Александр Коц подтвердил, что ВСУ накануне проделывали проходы в своих минных полях, а сегодня попытались «прорубить себе дорогу» в российских при поддержке дронов. При этом их потери составили три инженерные машины.

«Сил на масштабное вторжение, аналогичное прошлогоднему, у ВСУ сейчас нет. Но подобные "выступления" накануне 9 Мая абсолютно ожидаемы. Наравне с массированными комбинированными атаками по Крыму. Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области», — предупредил Коц.

Названы возможные цели наступления ВСУ

Telegram-канал «Z Ветераны России on-line» указал, что ВСУ хотят отрезать приграничный населенный пункт Теткино. На опубликованной карте приграничных районов видно, что украинские войска наносят удар сразу с двух направлений.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что ВСУ своим наступлением на Курщину хотят обеспечить лучшие переговорные позиции для страны, пытаясь вновь захватить территории в регионе.

«Курская область, Курская атомная электростанция, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте. (…) И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут или они совсем Украину потеряют», — предположил Колесник.

Фото: Stringer / Reuters

Он пояснил, что российские территории важны ВСУ для возможного торга во время переговоров, потому что на данный момент у Украины нет «козырей в рукаве». «А вот это для них очень важно — это кусок, чтобы его потом попытаться расторговать. И изначально для этого было сделано, чтобы были переговорные позиции. Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать», — уточнил Колесник.

По его мнению, ВСУ будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую области до самого конца. «Война заканчивается переговорами, капитуляцией, и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — резюмировал депутат.

Вот это да!
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