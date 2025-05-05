ВСУ ведут новое наступление бронегрупп на Курскую область

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область, о чем стало известно утром в понедельник, 5 мая.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что ночью украинские военные подорвали мосты и бросили в атаку несколько бронегрупп. Инженерные машины проделали дороги в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом.

Mash дополняет, что в прорыве участвуют около 50 бойцов ВСУ, при этом Shot говорит о 250 военных и более 15 единицах техники, а наступательные действия начались еще вечером 4 мая. Сообщается о двух бронегруппах, в каждой из которых минимум по одной роте солдат. Был подорван мост в районе села Званное, использовались квадроциклы и тяжелая техника. Утверждается, что малые группы (по 5-10 человек) пытались зайти в село. Кроме того, ВСУ наступали на населенные пункты Теткино и Новый Путь, прорываясь к «зубам дракона» — бетонным заградительным конструкциям. «РВ» добавляет, что ВСУ пытаются воспользоваться плохими погодными условиями из-за проливных дождей.

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

На границе завязался тяжелый бой. Утверждается, что Вооруженные силы (ВС) РФ уже уничтожили как минимум два квадроцикла, две инженерные машины разграждения и одну боевую машину УР-77.

Военкоры сообщили, что наступление ВСУ ожидалось

Проект WarGonzo отмечает, что это не первая попытка ВСУ вклиниться в оборону российских сил на этом участке. «В разные периоды курской операции ВСУ несколько раз пытались продвинуться на этом направлении, в том числе и с использованием бронетехники, но каждый раз терпели неудачу», — утверждает канал.

По его данным, ВСУ стремятся уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

Военкор Александр Сладков сообщил, что в районе железнодорожной станции Теткино силы ВСУ, замеченные там, отброшены действиями пограничных войск и ВДВ. Он также заявил, что ВС РФ якобы были готовы к новому прорыву. «Вели комплексные работы на этом участке границы. Работали заранее, спасибо разведке. Плюс ко всему: мы накануне мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к Теткино. И били по сумскому приграничью, это упреждающие удары», — добавил он.

Военный корреспондент Александр Коц подтвердил, что ВСУ накануне проделывали проходы в своих минных полях, а сегодня попытались «прорубить себе дорогу» в российских при поддержке дронов. При этом их потери составили три инженерные машины.

«Сил на масштабное вторжение, аналогичное прошлогоднему, у ВСУ сейчас нет. Но подобные "выступления" накануне 9 Мая абсолютно ожидаемы. Наравне с массированными комбинированными атаками по Крыму. Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области», — предупредил Коц.

Названы возможные цели наступления ВСУ

Telegram-канал «Z Ветераны России on-line» указал, что ВСУ хотят отрезать приграничный населенный пункт Теткино. На опубликованной карте приграничных районов видно, что украинские войска наносят удар сразу с двух направлений.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что ВСУ своим наступлением на Курщину хотят обеспечить лучшие переговорные позиции для страны, пытаясь вновь захватить территории в регионе.

«Курская область, Курская атомная электростанция, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте. (…) И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут или они совсем Украину потеряют», — предположил Колесник.

Фото: Stringer / Reuters

Он пояснил, что российские территории важны ВСУ для возможного торга во время переговоров, потому что на данный момент у Украины нет «козырей в рукаве». «А вот это для них очень важно — это кусок, чтобы его потом попытаться расторговать. И изначально для этого было сделано, чтобы были переговорные позиции. Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать», — уточнил Колесник.

По его мнению, ВСУ будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую области до самого конца. «Война заканчивается переговорами, капитуляцией, и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — резюмировал депутат.