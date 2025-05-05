Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

NBC: Президент США Трамп утверждает, что Россия хочет всю Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину». На эту и другие темы он высказался в интервью телеканалу NBC News.

России не нужна та полоса, которая у них есть сейчас; России нужна вся Украина Дональд Трамп президент США

Он добавил, что «если бы не вмешался», то Россия якобы продолжала бы бороться за всю территорию Украины, а также что лидеры стран Евросоюза якобы много раз просили его позвонить президенту России Владимиру Путину, так как тот «не отвечает на их звонки».

При этом Трамп добавил, что России «придется отказаться от всей Украины» в рамках мирного урегулирования.

Трамп вновь понадеялся, что мир между Россией и Украиной стал ближе

В ответ на вопрос, приблизились ли стороны конфликта к достижению мирного соглашения, Трамп сказал: «Я надеюсь, что это так». «Я верю, что мы ближе к одной стороне [конфликта] и, возможно, не так близки к другой», — заявил президент США, но отметил, что не хотел бы конкретизировать, под какой стороной он подразумевает Россию, а под какой — Украину.

Фото: Leah Millis / Reuters

Он также снова не стал говорить, какие конкретные сроки поставил себе на урегулирование конфликта, прежде чем выведет США из переговоров, о чем предупреждал ранее. «Что ж, настанет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупым и продолжайте сражаться"», — так ответил Трамп на вопрос о том, сколько времени дал Москве и Киеву, вновь добавив, что надеется, что мир будет заключен.

Комментируя недавнее соглашение между США и Украиной о добыче редкоземельных металлов, он рассказал, что заключил сделку «для американского народа», назвав ее хорошей. Трамп вновь упомянул в негативном контексте прежнего главу Белого дома Джо Байдена, в очередной раз заявив, что при нем военный конфликт по другую сторону океана бы не начался, а Байден же «просто дал Украине 350 миллиардов долларов». За счет недавней сделки же США теперь получат деньги обратно, пояснил глава Белого дома.

Трамп дал себе месяц для определения отношения к России

Американский лидер также оценил сроки, когда он определится со своим поведением в отношении России.

Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю Дональд Трамп президент США

Трамп ушел от вопроса журналистки, когда она попросила его прокомментировать недавние слова о том, что Россия, возможно, «водит его за нос».

«А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос», — сказал глава Белого дома. Он также отказался отвечать на вопросы, отменит ли он военную помощь Киеву.