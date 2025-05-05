«Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

Трамп заявил, что лидеры ЕС много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

Главы стран Евросоюза (ЕС) неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом американский лидер рассказал NBC News.

Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком. До этого американский президент заявлял, что иметь дело с российским лидером проще, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трампу нужен месяц или две недели для определения отношения к России

Американский лидер оценил сроки, когда он определится со своим поведением в отношении России.

Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю Дональд Трамп президент США

Трамп ушел от вопроса журналистки, когда она попросила его прокомментировать недавние слова о том, что Россия, возможно, «водит его за нос».

«А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос», — сказал глава Белого дома. Он также отказался отвечать на вопросы о возможном выходе из переговоров по Украине и о том, отменит ли он в этом случае военную помощь Киеву.

Трамп заявил о прогрессе в достижении мира на Украине

Вашингтон достиг прогресса в вопросе достижения мира на Украине с одним из участников конфликта, отметил Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что США сумели приблизить достижение мира на Украине.

Я надеюсь. Я считаю, что мы стали ближе [к миру] с одной из сторон конфликта, но не приблизились к нему с другой его стороной Дональд Трамп президент США

При этом он не стал пояснять, какая конкретно сторона более готова к урегулированию. Политик подчеркнул, что есть очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами конфликта.

Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Президент США считает, что «Россия хочет всю Украину», однако Москве придется отказаться от этих планов из-за нахождение Трампа у власти.

Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они сейчас воевали бы за всю Украину. Россия не хочет той полосы, которую она имеет сейчас; она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали Дональд Трамп президент США

Есть шанс, что Путин прислушивается к Трампу, который, в отличие от других, в том числе экс-президента США Джо Байдена, звонит ему. В противном случае рассматривается вариант ужесточения санкций против РФ, подчеркнул политик.

Он заявил, что при определенных условиях может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающий введение новых ограничений.

Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку Дональд Трамп президент США

Американский президент подчеркнул, что США намерены спасти много жизней, а также сохранить средства, которые сейчас тратятся на украинский конфликт.

Ранее Грэм сообщил, что в Сенате США поддержали пошлины в 500 процентов для стран, закупающих нефть и газ у России.

