Трамп высказался о возможном введении новых санкций против России

Трамп допустил введение новых санкций против России при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающий введение новых санкций против России. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку», — заявил Трамп, отметив, что, по его мнению, стороны уже довольно близки к этому.

Американский президент подчеркнул, что США намерены спасти много жизней, а также сохранить средства, которые сейчас тратятся на украинский конфликт.

Ранее Грэм сообщил, что в Сенате США поддержали пошлины в 500 процентов для стран, закупающих нефть и газ у России.