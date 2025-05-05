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21:33, 4 мая 2025Мир

Трамп высказался о возможном введении новых санкций против России

Трамп допустил введение новых санкций против России при определенных условиях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предусматривающий введение новых санкций против России. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.

«Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку», — заявил Трамп, отметив, что, по его мнению, стороны уже довольно близки к этому.

Американский президент подчеркнул, что США намерены спасти много жизней, а также сохранить средства, которые сейчас тратятся на украинский конфликт.

Ранее Грэм сообщил, что в Сенате США поддержали пошлины в 500 процентов для стран, закупающих нефть и газ у России.

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