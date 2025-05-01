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15:59, 1 мая 2025Мир

Сенаторы США поддержали пошлины в 500 процентов для закупающих у России нефть и газ стран

В Сенате США поддержали пошлины в 500 % для стран, закупающих нефть и газ у РФ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги по палате поддерживают законопроект о новых санкциях против России, которые включают в себя пошлины в 500 процентов на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Об этом сообщает Bloomberg.

Также инициатива подразумевает запрет для граждан США на покупку российского суверенного долга. Законопроект может быть принят, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине, указывает агентство.

«Эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия», — подчеркнул Грэм, отметив, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях на голосование.

Ранее информацию о новых «сокрушительных» антироссийских санкциях прокомментировал заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил он.

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