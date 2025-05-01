Медведев объяснил падение рейтингов Трампа

Медведев: Рейтинги Трампа падают из-за сопротивления глубинного государства

Рейтинги президента США Дональда Трампа падают из-за сопротивления «глубинного государства», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Он указал, что Сенат США готовится ввести против России очередные сокрушительные санкции. «Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил Медведев.

Ранее 1 мая стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о поддержке его проекта о новых «сокрушительных» санкциях против России со стороны коллег. По его словам, в его пользу готовы выступить 72 сенатора.