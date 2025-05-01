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09:43, 1 мая 2025Россия

Медведев объяснил падение рейтингов Трампа

Медведев: Рейтинги Трампа падают из-за сопротивления глубинного государства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Rena Laverty / Reuters

Рейтинги президента США Дональда Трампа падают из-за сопротивления «глубинного государства», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Он указал, что Сенат США готовится ввести против России очередные сокрушительные санкции. «Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил Медведев.

Ранее 1 мая стало известно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о поддержке его проекта о новых «сокрушительных» санкциях против России со стороны коллег. По его словам, в его пользу готовы выступить 72 сенатора.

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