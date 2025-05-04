Трамп заявил о прогрессе в достижении мира на Украине

Трамп: США достигли прогресса в вопросе мира на Украине с одной из сторон

Вашингтон достиг прогресса в вопросе достижения мира на Украине с одним из участников конфликта. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в беседе с NBC.

Журналистка Кристен Уэлкер спросила политика, считает ли он, что США сумели приблизить достижение мира на Украине. «Я надеюсь. Я считаю, что мы стали ближе [к миру] с одной из сторон конфликта, но не приблизились к нему с другой его стороной», — сказал Трамп. При этом он не стал пояснять, какая конкретно сторона более готова к урегулированию.

Кроме того, американский глава допустил возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп в интервью с NBC оценил возможность баллотироваться на третий президентский срок. Политик заявил, что, хотя многие люди хотели бы этого, он предпочел бы ограничиться двумя президентскими сроками.