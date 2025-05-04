Трамп оценил возможность баллотироваться на третий срок

Трамп заявил, что хотел бы ограничиться двумя президентскими сроками

Лидер США Дональд Трамп оценил возможность баллотироваться на третий президентский срок. В беседе с NBC он заявил, что хотел бы ограничиться двумя президентскими сроками.

«Я буду президентом, который был у власти восемь лет, два срока. Я всегда считал это очень важным», — сказал американский глава.

Как отметил Трамп, очень многие люди хотели бы его избрания на третий срок. Однако, как подчеркнул политик, американские законы не позволяют этого сделать. «Это не то, к чему я стремлюсь», — также добавил он.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин выразил мнение, что Трамп вряд ли захочет после своего второго срока пойти на третьи выборы. Как заявил эксперт, в действительности политик планирует стать фактическим лидером республиканцев.

Перед этим американский глава признал, что ему известны способы, позволяющие обойти конституционный запрет для избрания на третий президентский срок. При этом Трамп заверил, что не собирается прибегать к таким механизмам.