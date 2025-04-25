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14:03, 25 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о лазейках для избрания на третий срок

Трамп: Есть некоторые лазейки для избрания на третий срок
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Президент США Дональд Трамп признал, что ему известны способы, позволяющие обойти конституционный запрет для избрания на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью журналу Time.

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны», — сказал он.

Тем не менее американский лидер заявил, что не собирается прибегать к таким механизмам. «Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование», — сказал Трамп.

Ранее бывший советник Белого дома при президенте США Ричарде Никсоне Джон Дин заявил, что Трамп может обойти 22-ю поправку конституции страны, запрещающую избираться на пост главы Белого дома более двух раз, если на следующих выборах станет вице-президентом.

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