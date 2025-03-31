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15:10, 31 марта 2025Мир

В США раскрыли план Трампа для обхода конституции США и выдвижения на третий срок

Экс-советник Никсона Дин: Трамп может обойти конституцию для третьего срока
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп может обойти 22-ю поправку конституции страны, запрещающую избираться на пост главы Белого дома более двух раз, если на следующих выборах станет вице-президентом. Об этом в разговоре с CNN заявил бывший советник Белого дома при президенте США Ричарде Никсоне Джон Дин.

По словам Дина, дискуссия об обходе 22-ой поправки ведется еще 1999 года. «Президент не может быть избран дважды, но он может служить дважды... Он становится кандидатом в вице-президенты, затем президент уходит в сторону и делает его президентом в соответствии с законом о преемственности», — пояснил бывший советник.

Дин назвал подобный план бестолковым. «Хиллари Клинтон рассматривала этот вариант, когда была выдвинута [как кандидат на пост президента], подумав, что, возможно, ее муж [бывший президент США Билл Клинтон] должен стать ее вице-президентом. Но потом она поняла, что не имеет права на это... Многи люди считали, что на еще один срок должен пойти Барак Обама. Он не стал», — рассказал Дин в разговоре с CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил свое выдвижение на третий срок, заявив, что для этого существуют способы, и добавив, что «не шутит». «Многие люди (Трамп имел в виду своих сторонников и результаты опросов общественного мнения — прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы я это сделал… Я говорю им, что нам предстоит пройти долгий путь. Знаете, это очень рано для нынешней администрации», — сказал он.

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