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20:59, 29 апреля 2025Мир

Трамп оценил легкость общения с Путиным и Зеленским

Трамп: С Путиным дело иметь легче, чем с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

С президентом России Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в интервью журналисту Гленну Беку заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«У Зеленского нет карт, а он просит все больше и больше. У него нет козырей. Надеюсь, он это сделает (заключит мир, — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

По словам главы Белого дома, российский лидер не заключал бы мир ни с кем, кроме него, поскольку хотел идти до конца, но теперь готов договариваться. «Пока что с ним легче, чем с Зеленским», — заключил президент.

Ранее Трамп заявил, что действия российского руководства могут заставить его занять сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он напомнил о своих разногласиях с Зеленским после его скандального визита в Белый дом.

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