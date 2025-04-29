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15:48, 29 апреля 2025Мир

Трамп заявил о готовности встать на одну из сторон в конфликте России и Украины

Трамп: Я мог бы занять сторону Украины в конфликте с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Josh Morgan / USA TODAY / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что действия российского руководства могут заставить его занять сторону Украины в конфликте с Россией. Об этом он рассказал в интервью журналу The Atlantic.

«Не обязательно на сторону [президента Украины Владимира] Зеленского, но на сторону Украины, да», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

При этом глава США напомнил о своих разногласиях с украинским лидером после его скандального визита в Белый дом.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. «Знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться третьей мировой войной», — сказал он.

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