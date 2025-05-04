Трамп заявил о желании России «воевать за всю Украину»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет всю Украину

Президент США Дональд Трамп считает, что «Россия хочет всю Украину». Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

По мнению американского лидера, если бы он не вмешался, Вооруженные силы (ВС) России «воевали бы за всю Украину».

«Россия не хочет той полосы, которую она имеет сейчас; она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что есть очень хороший шанс урегулировать конфликт на Украине. По его словам, шанс на мир есть, но этому мешает огромная ненависть, которую он наблюдает между сторонами конфликта.