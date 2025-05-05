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22:02, 4 мая 2025Мир

Трамп рассказал о просьбе глав стран ЕС позвонить Путину

Трамп заявил, что главы стран ЕС просили его позвонить Путину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Главы стран Евросоюза (ЕС) неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом американский лидер рассказал NBC News.

«Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину», — сообщил Трамп. По его словам, им пришлось обратиться с этим к нему, так как российский лидер не отвечает на их звонки.

Ранее Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком. До этого американский президент заявлял, что иметь дело с российским лидером проще, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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