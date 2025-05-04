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23:37, 4 мая 2025Мир

Трамп оценил сроки определения своего поведения в отношении России

Трамп заявил, что ему нужен месяц или две недели для определения отношения к РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC оценил сроки, когда он определится со своим поведением в отношении России.

«Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока я не знаю», — сказал политик.

Трамп ушел от вопроса журналистки, когда она попросила его прокомментировать недавние слова о том, что Россия, возможно, «водит его за нос».

«А может, это вы водите меня за нос, когда говорите, что интервью будет приятным. Так что, знаете, я привык, что меня водят за нос», — заявил глава Белого дома. Он также отказался отвечать на вопросы о возможном выходе из переговоров по Украине и о том, отменит ли он в этом случае военную помощь Киеву.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон достиг прогресса в вопросе достижения мира на Украине с одним из участников конфликта, чего нельзя сказать о другой стороне.

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