Трамп допустил желание России «получить всю Украину»

NBC News: Трамп заявил, что Россия якобы намерена получить всю Украину

Россия якобы намерена получить всю территорию Украины. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

«Им не нужен тот кусок территории, который они сейчас держат под контролем. Россия хочет всю Украину. Если бы не я, они бы продолжали», — заявил американский лидер.

Также Трамп подчеркнул, что США хотят мирного соглашения, на которое согласятся Россия и Украина. По его словам, стороны «довольно близки» к заключению сделки.

Ранее Трамп заявил, что Россия не станет пытаться «захватывать всю Украину», так как российский лидер Владимир Путин уважает его. Глава Белого дома добавил, что верит в желание Путина как можно скорее урегулировать украинский кризис мирным путем.