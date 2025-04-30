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06:19, 30 апреля 2025Мир

Трамп рассказал об отношении Путина к нему

Президент США Трамп: Путин меня уважает, и он не будет захватывать всю Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия не станет пытаться «захватывать всю Украину», так как президент РФ Владимир Путин уважает главу США Дональда Трампа. Об этом рассказал сам американский лидер в интервью телеканалу ABC.

«Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит [Украину], хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину», — выразил мнение Трамп.

Глава Соединенных Штатов также отметил, что верит в желание российского президента остановить конфликт на Украине.

Ранее Трамп назвал себя спасителем Украины. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока предоставил Киеву переносные ракетные комплексы Javelin, без которых армия страны была бы разгромлена очень быстро.

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