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16:08, 29 апреля 2025Мир

Трамп назвал себя спасителем Украины

Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти. Его слова прозвучали в интервью журналу The Atlantic.

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза», — сказал американский лидер.

Трамп напомнил, что именно он во время первого президентского срока предоставил Украине переносные ракетные комплексы Javelin, без которых, по его мнению, российские войска взяли бы Киев.

Ранее президент США заявил, что действия российского руководства могут заставить его занять сторону Украины в конфликте с Россией.

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