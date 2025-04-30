Ограничения денежных переводов, ветераны боев в Курской области и стреляющая по дронам охрана. Как изменится жизнь россиян в мае?

В России введут наказание за несообщение о диверсии

С начала мая 2025 года вступает в силу ряд законов и правил, которые коснутся миллионов граждан России. Среди них новые основания для признания иностранным агентом, введение наказания за несообщение о диверсии, расширение прав охранников для защиты от беспилотников, а также статус ветеранов боевых действий для участников боев по освобождению Курской области. Подробнее о том, что изменится в жизни россиян в мае, — в материале «Ленты.ру».

Оснований для признания иностранным агентом станет больше

2 мая начинает действовать закон, расширяющий основания для признания иностранным агентом. Теперь это касается лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства.

Кроме того, иностранными агентами будут признавать лиц, вовлекающих граждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против России.

За несообщение о диверсии начнут наказывать

С 2 мая вводится уголовная ответственность за несообщение в правоохранительные органы о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью.

К ним относятся как диверсия, так и содействие такой деятельности, прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества либо участие в нем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Охранникам дадут право стрелять по беспилотникам

Сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получат право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Закон вступает в силу 2 мая. Соответствующие правила прописали также в Воздушном кодексе.

Если при этом охранники превысят свои полномочия, крайнюю необходимость или необходимую оборону, они понесут ответственность.

Участники боев за Курскую область получат статус ветеранов боевых действий

2 мая вступает в силу закон о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников боев по освобождению Курской области.

Ветеранами признают не только солдат регулярных подразделений Министерства обороны, но также добровольцев и сотрудников ряда силовых подразделений — Следственного комитета, прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний и пожарной охраны МЧС

Те, кто при выполнении боевых задач в курском приграничье получили ранения, контузии, увечья или заболевания, могут быть наделены статусом инвалида боевых действий.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россиянам станет сложнее переводить деньги через специальные системы переводов

С мая 2025 года россиянам станет сложнее переводить деньги через специальные системы переводов. При упрощенной идентификации они не смогут за раз пересылать более 100 тысяч рублей. Эти правила вступят в силу 30 мая и направлены на борьбу с отмыванием денег. Ранее без идентификации можно было переводить до 15 тысяч рублей, а больше — по упрощенной идентификации (паспорт и ФИО). Теперь «упрощенка» будет действовать только для сумм от 15 до 100 тысяч рублей.

Вводится обязательная маркировка снеков

С 1 мая в России вводится запрет на продажу снеков без обязательной маркировки. К такой продукции относятся чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн.