В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

Депутат Колесник: Нападения ВСУ на Курскую область нужны для переговоров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят обеспечить лучшие переговорные позиции для страны, пытаясь вновь захватить Курскую область, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Курская область, Курская атомная электростанция, рядом Новгород, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте. (…) И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — сказал Колесник.

Он пояснил, что российские территории важны ВСУ для возможного торга во время переговоров, потому что на данный момент у Украины нет «козырей в рукаве». «А вот это для них очень важно — это кусок, чтобы его потом попытаться расторговать. И изначально для этого было сделано, чтобы были переговорные позиции. Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать», — уточнил Колесник.

По его мнению, ВСУ будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца. «Война заканчивается переговорами, капитуляцией и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — резюмировал депутат.

Ранее Telegram-канал «Управление Z» сообщал о том, что ВСУ вновь атаковали Курскую область. По его данным, украинские войска «из всех орудий» бьют по приграничному населенному пункту Теткино. По данным канала, по меньшей мере пять солдат ВСУ были замечены в районе железнодорожной станции, начался стрелковый бой.