Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 5 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

Депутат Колесник: Нападения ВСУ на Курскую область нужны для переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят обеспечить лучшие переговорные позиции для страны, пытаясь вновь захватить Курскую область, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Курская область, Курская атомная электростанция, рядом Новгород, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте. (…) И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — сказал Колесник.

Он пояснил, что российские территории важны ВСУ для возможного торга во время переговоров, потому что на данный момент у Украины нет «козырей в рукаве». «А вот это для них очень важно — это кусок, чтобы его потом попытаться расторговать. И изначально для этого было сделано, чтобы были переговорные позиции. Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать», — уточнил Колесник.

По его мнению, ВСУ будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца. «Война заканчивается переговорами, капитуляцией и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — резюмировал депутат.

Ранее Telegram-канал «Управление Z» сообщал о том, что ВСУ вновь атаковали Курскую область. По его данным, украинские войска «из всех орудий» бьют по приграничному населенному пункту Теткино. По данным канала, по меньшей мере пять солдат ВСУ были замечены в районе железнодорожной станции, начался стрелковый бой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия «хочет всю Украину», но Москве придется отказаться от таких притязаний. Что нового он сказал о мире?

    В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

    Названа новая старейшая жительница планеты

    В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

    Стало известно о попытке ВСУ уничтожить мосты через реку в Курской области

    На Украине нашли причину не атаковать парад Победы в Москве

    Стало известно о погибших во время атаки беспилотников ВСУ на Курскую область

    Названа возможная цель нового наступления ВСУ в Курской области

    В России отреагировали на попытки ВСУ снова захватить Курскую область

    Подполковник и капитан российского МВД пропали после поездки на рыбалку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости