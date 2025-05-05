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10:55, 5 мая 2025Россия

Стало известно о новых попытках ВСУ атаковать Курскую область

Telegram-канал «Управление Z»: ВСУ атаковали Теткино в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

 Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Управление Z».

По его данным, украинские войска «из всех орудий» бьют по приграничному населенному пункту Теткино. По меньшей мере пять солдат ВСУ были замечены в районе железнодорожной станции, начался стрелковый бой, уточняет канал.

Кроме того, украинские подразделения уничтожили мост неподалеку от населенного пункта Званное, добавляет «Управление Z».

Ранее 5 мая об ударе по Теткино заявил экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин. По его словам, ВСУ использовали как артиллерию, так и другие средства поражения. Официальных данных от Минобороны на момент публикации материала нет.

ЖЗЛ
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