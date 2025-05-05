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12:20, 5 мая 2025Россия

Стало известно об осведомленности России о попытке прорыва ВСУ в Курскую область

Военкор Сладков: О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область было известно
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В России знали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут на попытку прорыва в Курской области. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

«А мы знали, что пойдут. И вели комплексные работы на этом участке границы, не могу писать, какие. Но работали заранее, спасибо разведке», — написал Сладков.

Он также указал, что российские военные днем ранее, 4 мая, активно били по соседнему с Теткино Конотопу и наносили упреждающие удары по приграничным районам Сумской области. ВСУ, по мнению Сладкова, хотят «громко выступить» ко Дню Победы — командование противника уверено, что больнее всего для Москвы будет атака на Курскую область.

Первые сообщения об обострении ситуации на границе с Курской областью стали появляться утром в понедельник, 5 мая. Тогда сообщалось об ударах по поселку Теткино и мосту через реку Сейм. Впоследствии стало известно о новом наступлении бронегрупп противника в направлении Теткино. ВСУ бросили на прорыв границы около 50 человек.

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