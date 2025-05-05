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11:49, 5 мая 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ уничтожить мосты через реку в Курской области

WarGonzo: ВСУ пытаются уничтожить мосты через реку Сейм в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки в Курской области, чтобы осложнить логистику российских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым.

Как пишут авторы поста, ВСУ уже пытались вклиниться в российскую оборону на данном направлении во время боев за российских регион, однако все предыдущие атаки оказались безуспешными.

Ранее стало известно, что украинские военные хотят отрезать курский поселок Теткино, атакуя с двух направлений.

О новой попытке ВСУ зайти на территорию Курской области стало известно 5 мая. По данным военблогеров, удары по Теткино наносятся «из всех орудий». Кроме того, минимум пять солдат ВСУ замечены в районе железнодорожной станции, где начался стрелковый бой. Информацию об атаке со стороны Украины также подтвердили в российской морской пехоте.

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