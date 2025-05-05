В Госдуме предсказали новые попытки ВСУ прорваться в несколько регионов России

Депутат Колесник: ВСУ будут пытаться прорваться в Белгород, Брянск и Курск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пробовать прорываться в Белгород, Брянск и Курск, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Новые попытки пробиться в несколько регионов России он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Дело в том, что на текущий момент у Украины нет никаких козырей в рукаве, а прорыв на российскую территорию Киев может использовать на переговорах в качестве разменной монеты, рассказал депутат. Именно для этого ВСУ пытаются вновь прорваться в Курскую область, считает он.

«Они ж не только на Курск активизируются, и в том числе и на Белгород, и в районе Брянска возня какая-то у них идет. Уничтожаются, правда, их скопления. Была атака на Курск недавно, части спецназначения выводили, этих ТЦКашников, уголовников. Тупая разведвылазка без каких-либо основ тактического военного искусства, просто перли, грубо говоря, на мясо под наш огонь. Не получилось ничего. Уже бросили все, лишь бы им прорваться в Россию, чтобы использовать потом хоть какой-то маленький аргумент на предмет торга, размена, потому что они потеряли уже 20 процентов территории», — поделился парламентарий.

Я думаю, на Белгород будут пытаться рваться и на Брянск, и на Курск. Это будет продолжаться, пока их не размолотят вообще в ноль, в молекулы не превратят Андрей Колесник депутат Госдумы

Сообщения о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области появились 5 мая. По данным военблогеров, удары по приграничному поселку Теткино наносятся «из всех орудий». Также сообщалось об атаке на мосты с целью осложнить логистику российских войск.

Ранее в сети появились кадры с горящей техникой ВСУ, подбитой при попытке прорыва границы. Также были обнародованы кадры с бегством украинских бойцов, участвовавших в операции.

По последним неофициальным данным, Российская армия уничтожила две инженерные машины разминирования, два квадроцикла и боевую машины УР-77 ВСУ. Предварительно, Украина бросила на прорыв границы в Курской области около 50 человек.