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12:35, 5 мая 2025Россия

Раскрыты первые данные об уничтоженной при попытке прорыва в Курскую область технике ВСУ

При попытке прорыва в Курскую область уничтожены две машины разминирования ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

При попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область уничтожены две инженерные машины разминирования. Первые данные о потерянной Киевом технике раскрыл Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации авторов поста, также уничтожены два украинских квадроцикла и боевая машины УР-77. О потерях среди личного состава не сообщается.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили на прорыв границы в Курской области около 50 человек. При наступлении украинская пехота пыталась использовать тактику малых групп.

Сообщения о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области появились 5 мая. По данным военблогеров, удары по приграничному поселку Теткино наносятся «из всех орудий». Также сообщалось, что минимум пять солдат противника замечены в районе железнодорожной станции, где начался стрелковый бой.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки в сторону поселка Новый Путь Глушковского района. По данным военкров, сейчас машины разминирования пытаются подготовить путь для украинской бронетехники с десантом.

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