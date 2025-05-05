Военкоры сообщили о попытке атаки ВСУ на Курскую область еще с одного направления

«РВ»: ВСУ пытаются атаковать поселок Новый Путь Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Курскую область еще с одного направления — в сторону поселка Новый Путь Глушковского района. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По информации авторов поста, пользуясь плохими погодными условиями, украинские военные предприняли наступление восточнее Теткино. Сейчас машины разминирования ВСУ пытаются подготовить путь для бронетехники с десантом.

Ранее стало известно, что Украина пытается уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки в Курской области, чтобы осложнить логистику российских войск.

Сообщения о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области появились 5 мая. По данным военблогеров, удары по Теткино наносятся «из всех орудий». Кроме того, минимум пять солдат ВСУ замечены в районе железнодорожной станции, где начался стрелковый бой.