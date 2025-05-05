В сети появились кадры горящей техники ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

В сети появились кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пытается прорваться в Курскую область. Их публикует Telegram-канал «Архангел спецназа».

На кадрах видна горящая техника ВСУ, которая была подбита при попытке прорыва границы. По информации канала, в курском приграничье продолжаются накаты противника, их отбивают российские военные.

«На видео с ZALA можно заметить, как горит техника противника. В данный момент противник проделывает себе проход через "ноль" у населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении канала.

Ранее появились кадры брошенной на прорыв в Курской области техники. Ее поразили российские FPV-дроны.

Об активизации ВСУ на границе с Курской областью стало известно утром 5 мая. Тогда сообщалось, что ВСУ бросили около 50 человек на прорыв границы, они хотели войти на территорию России с помощью тактики малых групп и пытались уничтожить мосты через реку. Их целью, предварительно, является населенный пункт Теткино. Также известно, что ВСУ пытаются атаковать Курскую область еще с одного направления — населенного пункта Новый Путь в Глушковском районе.