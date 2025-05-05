Опубликовано видео с брошенной на прорыв в Курскую область техникой ВСУ

Отражение попытки ВСУ прорваться в Курскую область сняли на видео

Отражение попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный к группировкой российских войск «Север».

Об активизации ВСУ на российской границе стало известно 5 мая. На кадрах, снятых беспилотником, видно уничтожение украинской техники, пытающейся пробиться к российской границе.

Технику ВСУ поразили российские FPV-дроны, пояснил автор канала. Речь, в частности, идет об УР-77 «Метеорит» — инженерной машине разминирования советского образца.

Согласно имеющимся данным, на прорыв в курском приграничье было брошено около 50 украинских бойцов при поддержке тяжелой техники. Пехота ВСУ пыталась использовать тактику малых групп. Российские военнослужащие отражают атаку. Официальных комментариев Минобороны на момент публикации материала не поступало.