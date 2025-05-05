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17:08, 5 мая 2025Россия

Военблогер предрек «главную атаку» ВСУ на гарнизон российских военных под Курском

Подоляка предрек главную атаку ВСУ на российский гарнизон в курском Теткино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гарнизону российских военных в Теткино Курской области может последовать главная атака. Вероятность этого допустил военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Он напомнил, что украинские операторы беспилотников пытаются отрезать гарнизон от логистики. «В рамках решения данной задачи с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое — Теткино. И это пока явно не все. После ударов дронов, должна по логике последовать главная атака», — предрек Подоляка.

Военблогер также подчеркнул, что атака на Курскую область началась с обустройства понтонной переправы со стороны украинского села Искрисковщина, которую ВСУ использовали для подгона к границе инженерной машины.

Ранее военкор Александр Коц допустил, что Украина также может атаковать Рыльский и Хомутовский районы.

Сообщения о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области появились 5 мая. По данным военблогеров, удары по приграничному поселку Теткино наносятся «из всех орудий». По не подтвержденным официально данным, Киев потерял 15 военных, 8 из которых были ранены. Кроме того, уничтожено 10 единиц техники, включая три инженерные машины разминирования.

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