Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

Можно ждать новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльский и Хомутовский районы Курской области. Эти участки как возможные места новых атак ВСУ назвал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
По словам Коца, российские военные на этих участках приграничья уже подготовились к возможным ударам противника.
«Ждать можно продолжения [атак] и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», — сообщил военкор.
Ранее появились подробности об отражающих попытку вторжения ВСУ российских подразделениях