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12:40, 5 мая 2025Россия

Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

Военкор Коц: Можно ждать атак на Рыльский и Хомутовский районы Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Можно ждать новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльский и Хомутовский районы Курской области. Эти участки как возможные места новых атак ВСУ назвал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам Коца, российские военные на этих участках приграничья уже подготовились к возможным ударам противника.

«Ждать можно продолжения [атак] и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», — сообщил военкор.

Ранее появились подробности об отражающих попытку вторжения ВСУ российских подразделениях

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