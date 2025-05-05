Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

Военкор Коц: Можно ждать атак на Рыльский и Хомутовский районы Курской области

Можно ждать новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльский и Хомутовский районы Курской области. Эти участки как возможные места новых атак ВСУ назвал российский военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По словам Коца, российские военные на этих участках приграничья уже подготовились к возможным ударам противника.

«Ждать можно продолжения [атак] и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», — сообщил военкор.

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