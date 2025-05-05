При попытке вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 15 военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва в Курскую область составили 15 военнослужащих. Об этом, озвучивая потери противника, сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По информации канала, из 15 бойцов ВСУ 8 — раненые. Кроме того, украинские военные потеряли 10 единиц военной техники, три из них — инженерные машины разминирования, одна из которых прорвалась к «зубам дракона».

Кроме того, ВСУ потеряли боевую бронированную машину «Козак», советскую боевую машину УР-77, бронетранспортер Stryker и четыре квадроцикла.

Ранее стало известно, что бои на границе с Курской областью не прекращаются с утра 5 мая. ВСУ, по разным данным, бросили на прорыв границы от 50 до 250 человек. Минобороны России пока ситуацию не комментировало.

Армия России полностью освободила от ВСУ Курскую область 26 апреля. Приграничные районы региона были оккупированы с начала августа 2024 года.