Стало известно о не прекращающихся боях с ВСУ на границе Курской области

«РВ»: Бои на границе Курской области не прекращаются, десантники уничтожают ВСУ

Бои на границе с Курской областью не прекращаются, российские десантники и разведчики после попытки прорыва противника продолжают его уничтожение. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«В районе сумской Рыжевки ВСУ по проделанным проходам ведут атаку в направлении опорника ВДВ на вокзале Теткино. Это вторая атака в сторону ж/д станции», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что ВСУ ранее смогли подойти к железнодорожной станции только на 200 метров. Других данных о ситуации там авторы канала пока не привели.

Ранее сообщалось, что техника ВСУ прорвалась к бетонным заградительным конструкциям «зубы дракона» у приграничного населенного пункта Новый Путь в Курской области.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы, по разным данным, от 50 до 250 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные районы региона были оккупированы с начала августа.