Техника ВСУ прорвалась к «зубам дракона» у поселка в Курской области

Техника ВСУ пытается прорваться к Новому Пути, пользуясь дождливой погодой

Техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвалась к бетонным заградительным конструкциям «зубы дракона» у приграничного населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Пользуясь дождливой погодой ВСУ расчищают путь, пытаясь подготовить прорыв восточнее Теткино — в Глушковском районе у населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

По информации канала, машины разминирования противника продолжают проделывать проходы в минных полях и линии «зубов дракона» с целью переброски туда бронетехнику с десантом. Часть инженерных машин разминирования, как сообщается, уже уничтожили российские десантники.

Ранее стало известно, что украинские военные помимо Теткино пытались атаковать Курскую область в направлении населенного пункта Новый Путь.

О новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область стало известно 5 мая. Тогда сообщалось, что бронегруппы противника пошли в атаку, всего ВСУ бросили на прорыв границы около 50 человек. Курскую область от ВСУ полностью освободили 26 апреля, приграничные района региона были оккупированы с начала августа.