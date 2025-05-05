Военный блогер Подоляка: ВСУ попытаются свести на нет успехи России под Суджей

Утром в понедельник, 5 мая, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли в новое наступление на Курскую область. Они подорвали мосты и бросили в атаку несколько бронегрупп, атаковав Теткино и Новый Путь в Глушковском районе. Инженерные машины проделали проходы в минных полях, по которым выдвинулась бронетехника с десантом. Также в районе села Званное был подорван мост через главную реку региона Сейм. Россия ответила артиллерией, дронами и авиацией. При этом украинские власти объявили эвакуацию расположенных рядом с Теткино приграничных населенных пунктов Белополье и Ворожба. О том, какого развития ожидают в России от новой попытки украинских войск вклиниться на территорию Курской области, — в материале «Ленты.ру».

ВСУ могут пойти на крупный райцентр Глушково, чтобы свести на нет успехи России под Суджей

Эвакуация населенных пунктов Белополье и Ворожба, расположенных неподалеку от границы, и атакованного украинскими войсками поселка Теткино говорит о том, что командование ВСУ рассчитывает на продолжительные бои в Глушковском районе, в ходе которых местное население будет мешать, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«На первоначальном этапе главной задачей ВСУ является занять в районе Теткино значимый плацдарм (желательно все село). Выбить их оттуда задача далеко не тривиальная. Дело в том, что противник будет иметь здесь в этом случае возможность простреливать нашу логистику на очень большую глубину. Собрать значимую группировку для контрудара будет невероятно трудно. И это точно приведет к неоправданно большим потерям с нашей стороны», — полагает он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Если же украинским войскам удастся оккупировать Теткино, следующим шагом для ВСУ должен стать удар с юга на Глушково, чтобы, дойдя здесь до реки Сейм, отрезать все коммуникации российских сил западнее.

По итогу занять значимый плацдарм на Курщине — равноценный утерянному в марте остатку Суджанского. Это полностью обнулит все наши успехи марта-апреля и позволит Зеленскому, во-первых, поднять боевой дух армии, а во-вторых, показать спонсорам, что его еще рано списывать на помойку Юрий Подоляка военный блогер

В то же время он отметил, что более точно об этом можно будет говорить, узнав численность группировки, собранной на участке командованием ВСУ. Только после этого станет ясно, достаточна она для такой операции или нет. В этой связи Подоляка не исключил «активностей и на других участках границы».

Новый удар также может быть отвлекающим маневром

Поселок Теткино еще до вторжения ВСУ в Суджанском районе был самым неспокойным местом на линии боевого соприкосновения в Курской области, напоминает Telegram-канал «Старше Эдды». Его автор отмечает, что в августе 2024 года, с началом наступления ВСУ «враг пытался по-быстрому занять Теткино, но получил жесткий отпор и убрался восвояси».

«Как по мне, это больше похоже на демонстрацию, а попробовать в настоящий нахрюк хохол может в другом месте. Либо попробовать в нескольких местах, в том числе в Теткино и уже наращивать там, где будет успех», — отмечает канал.

Telegram-канал «Рыбарь» указывает, что пока украинские формирования не располагают силами для масштабного вторжения на этом направлении, а сами действия ВСУ — попытки расчистки минных полей, переброска техники, использование дронов — укладываются в логику ограниченных наступательных операций и демонстративных акций в преддверии 9 мая.

При этом, несмотря на локальный характер боевых действий, они требуют постоянного внимания и в конечном итоге вновь поднимают вопрос о создании полноценной буферной зоны. Аналогичные удары и рейды могут быть предприняты в ближайшие дни в Рыльском и Хомутовском районах, а также на стыке с Шосткинским районом Сумской области, да и других районах, куда были выведены из Курской области штурмовые подразделения ВСУ «Рыбарь» Telegram-канал

В свою очередь, Telegram-канал «Z Ветераны России on-line» отметил, что наиболее очевидная на данный момент цель украинских войск — отрезать Теткино. На опубликованной карте приграничных районов отмечено, что ВСУ наносят удар сразу с двух направлений.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Государственной Думе назвали целью нового наступления ВСУ захват земель для торга

Попытка нового вторжения ВСУ в Курскую область, демонстрирует желание Киева обеспечить лучшие переговорные позиции, считает член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Он пояснил, что российские территории важны Украине для возможного торга во время переговоров, потому что на данный момент у Украины нет «козырей в рукаве».

Это для них очень важно — это кусок, чтобы его потом попытаться расторговать. И изначально для этого было сделано, чтобы были переговорные позиции. Но наши ребята не дадут, конечно, этого сделать Андрей Колесник депутат Государственной Думы

По его мнению, ВСУ будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца. «Война заканчивается переговорами, капитуляцией и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — резюмировал парламентарий.