Украинские власти призвали эвакуироваться жителей Сумской области

Украинские власти призвали эвакуироваться жителей Белополья и Ворожбы под Сумами

Украинские власти призвали эвакуироваться жителей двух населенных пунктов под Сумами. Соответствующее заявление опубликовал глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место! Эвакуационные автобусы едут каждое утро в 08:00. Также можно записаться на эвакуацию круглосуточно», — написал Мельник.

4 мая стало известно о завершении штурма российскими войсками Беловод в Сумской области. Таким образом армия РФ расширила буферную зону в приграничье.

Ранее Минобороны России сообщало о создании «полосы безопасности» на украинской территории. Она находится в Сумской области.