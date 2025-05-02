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14:00, 2 мая 2025Россия

Минобороны заявило о создании «полосы безопасности» на украинской территории

Минобороны РФ заявило о создании полосы безопасности в Сумской области
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

На территории приграничных районов Сумской области Украины создается «полоса безопасности», сообщило Минобороны РФ 2 мая в сводке о ходе специальной военной операции за минувшую неделю.

Там уточнили, что создание такой полосы «продолжается» подразделениями группировки войск «Север», которая за последние дни завершила разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Там напомнили об освобождении села Горналь, которое было последним занятым ВСУ населенными пунктом на Курщине.

Еще в конце марта предполагалось, что Вооруженные силы России могут создать зону безопасности за счет продвижения на территории Сумской области. Telegram-канал «Милитарист» отмечал, что ВС РФ в нескольких местах вклинились в украинскую территорию, заняли не менее 50 квадратных километров. Там заметили сходство в наступлении ВС России с операцией Турции на севере Сирии по созданию зоны безопасности.

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