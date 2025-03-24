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20:48, 24 марта 2025Бывший СССР

В продвижениях ВС России заметили намеки на создание зоны безопасности

«Милитарист»: ВС России могут создать зону безопасности в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут создать зону безопасности за счет продвижения на территории Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист».

«Интересные события происходят в Сумской области: ВС РФ в нескольких местах вклинились в украинскую территорию, заняли не менее 50 квадратных километров», — отмечается в сообщении. Также уделяется внимание потерям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Авторы канала заметили сходство в наступлении ВС России с операцией Турции на севере Сирии по созданию зоны безопасности. Подчеркивается, что турецкие военные смогли занять полосу глубиной не менее 30 километров.

Ранее заместитель командира батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Язловецкий признал неспособность сдержать продвижение ВС России в Сумской области. По его мнению, ВСУ не справятся с перевесом российских войск при наступлении на Юнаковку.

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