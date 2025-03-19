Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:32, 19 марта 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ признал неспособность сдержать продвижение ВС России в Сумской области

Офицер ВСУ Язловецкий: Киев неспособен сдержать продвижение в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом заявил заместитель командира батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Язловецкий.

«Буферной зоны не так много, чтобы мы могли удержать их», — признал украинский офицер.

Язловецкий указал на преимущество российских военных в Курской области и на территории Сумской области Украины. Он предположил, что в случае наступления ВС России в направлении населенного пункта Юнаковка и далее на Сумы Киев не сможет справиться с перевесом российских военных.

Ранее Язловецкий признал окружение ВСУ на оккупированных территориях в Курской области. Военный рассказал о награждении за выход из окружения президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    На Западе одной фразой отреагировали на новое место работы Бербок

    Названы самые вредные закуски к алкоголю

    СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

    Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

    Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

    Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

    У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

    Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше