Офицер ВСУ Язловецкий: Киев неспособен сдержать продвижение в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны сдержать продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом заявил заместитель командира батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Язловецкий.

«Буферной зоны не так много, чтобы мы могли удержать их», — признал украинский офицер.

Язловецкий указал на преимущество российских военных в Курской области и на территории Сумской области Украины. Он предположил, что в случае наступления ВС России в направлении населенного пункта Юнаковка и далее на Сумы Киев не сможет справиться с перевесом российских военных.

Ранее Язловецкий признал окружение ВСУ на оккупированных территориях в Курской области. Военный рассказал о награждении за выход из окружения президентом Украины Владимиром Зеленским.