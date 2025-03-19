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15:59, 19 марта 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

Офицер ВСУ Язловецкий рассказал о медали за выход из окружения в Курской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Замкомандира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий рассказал о медали, полученной за выход из окружения в Курской области. Окружения бойцов ВСУ в Курской области офицер признал в беседе с изданием hromadske.

«Очень тяжело стало в середине сентября, когда мы стали в оборону. Закончилось активное наступление, и противник стал применять технику и прорываться через оборону», — рассказал военный.

Отмечается, что медалью за выход из окружения Язловецкого награждал лично президент Украины Владимир Зеленский. В издании добавили, что подобные ситуации с окружением происходят и в других подразделениях ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал украинские власти отдать приказ бойцам ВСУ, попавшим в окружение в Курской области, сдаться в плен. Российский лидер заверил, что в плену украинским военнослужащим гарантированы жизнь и достойное обращение.

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