Путин предложил Киеву приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

Путин: Киев должен приказать военнослужащим ВСУ сложить оружие в Курской области

Президент России Владимир Путин предложил властям Украины отдать приказ военнослужащим Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сложить оружие в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

Так он отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа пощадить группировки ВСУ в Курской области. «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям — сложить оружие и сдаться в плен», — заявил Путин.

Президент также отметил, что в плену украинским военным будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

Ранее Дональд Трамп обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области. Сейчас они находятся к юго-западу от недавно освобожденного города Суджа.