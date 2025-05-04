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23:03, 4 мая 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о завершении штурма российскими войсками Беловод в Сумской области

RusVesna: ВС РФ завершают штурм поселка Беловоды в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска завершают штурм поселка Беловоды в Сумской области, развивая наступление в приграничных районах. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что ВС РФ из взятой под контроль Журавки продолжили атаки на позиции Вооруженных сил Украины и ворвались в соседний населенный пункт.

«Десант взял уже большую часть Беловод, завершая разгром подразделений ВСУ и расширяя буферную зону в приграничье», — рассказали военкоры.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уже продвигаются в Сумской области, однако конечный результат операции зависит от положения на других участках фронта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк, военный аналитик Евгений Норин.

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